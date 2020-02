O Coritiba encara o Cianorte, nesta sexta-feira, às 20h, no Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense, em busca da liderança do competição.

E quem não for ao estádio, só poderá acompanhar a partida pelo canal DAZN, que adquiriu os direitos de transmissão da disputa local. Os jogos não serão transmitidos em nenhum canal de televisão aberta nesta temporada.

Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Como ver os jogos do Paranaense com 30 dias grátis?

O usuário precisa baixar o aplicativo do DAZN ou acessar o site www.dazn.com/pt-BR e fazer assinatura do produto. O usuário pode fazer uma conta com direito a 30 dias de uso gratuito do DAZN. Na hora de se cadastrar, você terá de informar a sua futura forma de pagamento. Ele pode cancelar a assinatura antes do período sem ser taxado.

Quanto custa a assinatura da DAZN?

A assinatura do DAZN custará a partir do dia 28 de janeiro R$ 19,90 por mês. Porém, a plataforma de streaming dá um mês grátis aos usuários e só começará a cobrar após o período de 30 dias de assinatura. O plano pode ser cancelado a qualquer momento, sem cobrança adicional.

O que é o DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura. Assim como Netflix e outras plataformas do tipo, para assinar o DAZN não é preciso ter TV a cabo, satélite ou por assinatura. A plataforma é pioneira no streaming (serviço de mídia online) focado em esportes. Para acessar o DAZN, basta você acessar o site pelo seu celular, computador ou Smart TV.

Quais os campeonatos e esportes que o DAZN transmite?

Os principais campeonatos transmitidos pelo serviço são Campeonato Inglês (Premier League); Copa Sul-Americana; Campeonato Italiano (Série A); Campeonato Francês (Ligue 1); Campeonato Japonês (J-League); Major League Soccer (Campeonato dos Estados Unidos). Também são transmitidos jogos de basquete do NBB (liga brasileira), tênis, boxe, Fórmula Indy e outros esportes.

Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”