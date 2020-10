O Coritiba terá o retorno do zagueiro Sabino para a partida diante do Ceará, sábado (24), Às 19h, no Castelão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O defensor havia desfalcado a equipe na derrota para o Santos. Como ele tem os direitos econômicos ligados ao Peixe, uma cláusula em seu contrato de empréstimo o impediu de atuar.

Por outro lado, o volante Hugo Moura, titular da equipe desde a chegada do técnico Jorginho, está suspenso pelo terceiro amarelo e desfalca o Coxa. Diante do Peixe, ele atuou ao lado de Matheus Sales na função.

Nathan Silva, Ramón Martínez são opções mais defensivas para a função, enquanto Matheus Galdezani e Matheus Bueno surgem como possibilidades mais ofensivas.

Com uma campanha instável, o Coritiba é somente o 18º colocado na Série A, com 16 pontos em 17 partidas. Um triunfo sobre o Ceará, por sua vez, pode tirar a equipe da zona de rebaixamento.

