A partida contra o Corinthians, nesta quarta-feira (19), às 21h30, na Arena Corinthians, é a mais importante do ano para o Coritiba – pelo menos se você se chama Eduardo Barroca e/ou Rodrigo Pastana.

O técnico e o diretor de futebol do Coxa estão na corda bamba após um início de Brasileirão com três derrotas seguidas (Inter, Bahia e Flamengo). A sequência foi antecedida pela traumática perda do Paranaense para o rival Athletico, fato que colocou o time em pura pressão logo na quarta rodada da Série A.

Um cenário inverso dos planos da diretoria, que esperava uma largada mais tranquila no retorno à elite. Agora, é difícil imaginar a dupla mantida nos cargos com outro revés. Mais um voto de confiança, até a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo (23), é improvável sem uma nova atitude em campo.

Para isso, Barroca promove mudanças no time. Entram como titulares o lateral Patrick Vieira, o volante Matheus Sales e o atacante Neilton. Se a pressão se tornar insustentável, pode ser a última cartada do comandante.

Transmissão

A partida terá transmissão na TV aberta, pela Globo. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em tempo real.

Ficha Técnica Corinthians x Coritiba

Brasileirão 2020

4ª rodada

19/08/2020

CORINTHIANS X CORITIBA

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson), Cantillo, Ramiro, Luan e Everaldo (Léo Natel ou Mateus Vital); Jô. Técnico: Tiago Nunes.

Coritiba: Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Yan Sasse; Neilton, Sassá e Robson. Técnico: Eduardo Barroca.

Estádio: Arena Corinthians.

Horário: 21h30.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Éder Alexandre (SC).

