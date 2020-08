Pressionado após a perda do Campeonato Paranaense e com um péssimo início no Brasileirão, o técnico Eduardo Barroca vai promover mudanças no Coritiba para enfrentar o Corinthians. O jogo é nesta quarta-feira (19), às 21h30, em São Paulo.

Na lateral-direita, Patrick Vieira retoma a posição após se recuperar de lesão. O recém-contratado Jonathan, titular contra o Flamengo, permaneceu em Curitiba para se tratar de um trauma no tornozelo.

Já o volante Nathan Silva, poupado pelo desgaste físico, dá lugar a Matheus Bueno. No ataque, Neilton pode começar jogando pela primeira vez, ao lado de Robson e Igor Jesus ou Sassá.

Assim, o onze inicial deve ser formado por Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Bueno, Matheus Galdezani e Yan Sasse; Robson, Igor Jesus (Sassá) e Neilton.

No banco de reservas, Barroca terá novas opções. O meia Giovanni e o volante Matheus Sales estão à disposição e devem ganhar alguns minutos dentro das cinco substituições permitidas. Por outro lado, René Júnior e Rodolfo Filemon cumprem suspensão diante do Timão.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Após a partida, a delegação coxa-branca permanece em São Paulo. No domingo (23), às 16h, o confronto é contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

