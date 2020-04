Em pouco mais de 110 anos de história, o Coritiba colecionou camisas marcantes, sejam pela beleza ou por remeterem a um momento importante dentro de campo. Para tentar descobrir qual a vestimenta mais bonita do Coxa, a Gazeta do Povo/Tribuna selecionou 15 mantos para que o torcedor pudesse fazer a escolha.

E a mais votada é justamente um misto de beleza com memória afetiva. Dos 3594 votos – até o momento – 611, ou 17% dos participantes, elegeram o uniforme número dois de 2016.

Naquele ano, o Coxa havia trocado de fornecedor de material esportivo, saindo a Nike, depois de pouco mais de quatro anos, e entrando a Adidas, a mesma empresa que vestia o clube em 1985, ano do título brasileiro.

31 anos depois, a parceria estava de volta e, para comemorar, a Adidas se inspirou naquela conquista para fazer a camisa jogadeira, usada na final do Brasileirão contra o Bangu.

No formato retrô, o uniforme era predominantemente verde, com listras brancas, e veio sem a estrela dourada em cima do símbolo, que foi colocado na camisa justamente em alusão à conquista no Maracanã. Por outro lado, a datada da partida contra o Bangu foi colocada, assim como a palavra “jogadeira” nas costas.

Outras mais votadas

A vitória da jogadeira de 2016 foi apertada. Aliás, a preferência da torcida coxa-branca parece ser pela camisa número dois. Em segundo lugar, com 13% dos votos (467), ficou o uniforme de 1989, um time que ficou no imaginário dos alviverdes.

Aquela equipe, com Tostão, Carlos Alberto Dias, Chicão e Kazu, conquistou o Paranaense daquela temporada e poderia ter ido mais longe no Brasileirão, se não fosse uma briga de bastidores, que fez com que o Coritiba por pouco não fosse parar na Série C.

+ Podcast De Letra escolhe o melhor time da história do futebol paranaense!

Fechando o top-3, vem um empate, entra as camisas de 1999 e a de 2014, ambas com 11% dos votos (395). A primeira, toda verde, foi utilizada pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 1998, mas ficou marcada por também ser usada na conquista do Paranaense de 1999, que acabou com um jejum de dez anos do clube sem um título.

Já a de 2014 foi a melhor colocada entre as camisas de número um. Esta tinha os detalhes em verde nas mangas e predominantemente branca.

