O Coritiba busca contra o Botafogo, nesta quarta-feira (2), às 20h30, no Nilton Santos, a terceira vitória seguida no Brasileirão, pela sétima rodada.

As duas vitórias após a demissão do técnico Eduardo Barroca trouxeram alívio ao Coxa, que deixou a lanterna e a zona do rebaixamento. Depois de ser comandado pelo auxiliar Mozart no triunfo sobre o Bragantino, o clube bateu o Sport na estreia de Jorginho.

“A gente perdeu os quatro primeiros jogos, mas depois conseguimos se recuperar. Saímos da zona do rebaixamento e é isso que queremos fazer com esse clube. Que ele volte a ser respeitado no cenário nacional”, afirma Jorginho.

O técnico tem problemas para escalar o sistema defensivo. Rhodolfo e Patrick Vieira não viajaram para o Rio de Janeiro. Rodolfo Filemon e Jonathan serão os substitutos. O restante da equipe deve permanecer a mesma que venceu o Sport.

Transmissão

Botafogo x Coritiba terá transmissão do Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha em tempo real.

Ficha técnica de Botafogo x Coritiba

Brasileirão 2020

7ª rodada

02/09/2020

Botafogo x Coritiba



Botafogo: Gatito; Marcelo, Rafael Forster e Kanu; Kevin (Barrandeguy), Luiz Otávio, Honda, Bruno Nazário e Guilherme Santos; Luis Henrique, Pedro Raul e Matheus Babi (Kalou). Técnico: Paulo Autuori.

Coritiba: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Luiz Henrique (Matheus Beuno); Neilton, Robson e Sassá. Técnico: Jorginho.



Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro.

Horário: 20h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Costa Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

