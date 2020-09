O Coritiba finalizou na manhã desta terça-feira (1º) a sua preparação para o jogo contra o Botafogo, que acontece nesta quarta-feira (2), às 20h30, no Engenhão. O duelo é válido pela sétima rodada do Brasileirão.

Para a partida, o técnico Jorginho possui alguns desfalques. O lateral-direito Patrick Vieira, com dores no tornozelo, está entregue ao Departamento Médico. A tendência é que Jonathan seja o titular no Rio de Janeiro.

Já o zagueiro Rhodolfo, que saiu de campo também com dores diante do Sport, no último domingo, também não viaja para a capital fluminense. Ele dará lugar a Rodolfo Filemon.

A única dúvida do treinador está no meio-campo. Luiz Henrique e Matheus Bueno brigam por uma vaga. O Coxa deve ir a campo com Wilson; Jonathan, Sabino, Rodolfo Filemon e Willian Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Luiz Henrique (Matheus Bueno); Robson, Sassá e Neílton.

Novidade entre os relacionados

A principal novidade na delegação que seguirá para o Rio de Janeiro é o volante Hugo Moura. Confirmado como novo reforço na noite da última segunda-feira, o jogador só aguarda a publicação do seu nome no BID para ficar à disposição no banco de reservas.

