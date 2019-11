Um bar de Curitiba está empenhado para ver a dupla Paratiba na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2020. Depois de oferecer 100 chopes de graça se o atacante Bruno Rodrigues, do Paraná, marcasse um gol diante do América-MG, na última terça-feira (5), o Bar Bávaro decidiu atrair agora torcedores do Coritiba. Se o Coxa não sofrer gols no duelo contra o Figueirense, nesta sexta-feira (8), às 21h30, em Florianópolis, 200 chopes serão distribuídos para quem estiver no local.

Se depender do retrospecto dos últimos jogos, a tendência é de que quem estiver no bar possa aproveitar a promoção e beber de graça. Isto porque o sistema defensivo foi o ponto forte do Alviverde nos dois últimos jogos, quando venceu o Botafogo-SP por 1×0, fora de casa, e empatou em 0x0 com o Sport, no Couto Pereira.

Na outra promoção realizada pelo Bávaro nesta semana, os paranistas que foram ao estabelecimento esperando para tomar chopes de graça saíram frustrados, já que o atacante Bruno Rodrigues, apesar da boa atuação, não marcou nenhuma vez, e perdeu uma grande chance no final. No entanto, o Tricolor venceu o América-MG por 2×0 e se aproximou do G4. O Bar Bávaro fica localizado na Rua 24 horas.

