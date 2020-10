A cerca de três semanas do fim do prazo de inscrição, nenhuma das três chapas que já lançou candidato à presidência do Coritiba formalizou o registro para o pleito. A data-limite é 12 de novembro – exatamente um mês antes da votação.

O cenário eleitoral coxa-branca está bem definido há algumas semanas. O atual presidente, Samir Namur, tentará a reeleição pela chapa Coritiba do Futuro. A oposição tem duas vias: Renato Follador, da Coritiba Ideal, e João Carlos Vialle, da União Coxa.

Curiosamente, todos os três pré-candidatos chegaram a se reunir para tentar uma composição. No fim das contas, o cenário de bate-chapa se confirmou no Coxa.

O grupo de Samir ainda busca completar os nomes para o Conselho Deliberativo. O tempo mínimo de associação é de quatro anos.

Samir Namur voltou atrás e quer seguir no Coxa. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

“O registro da chapa depende da assinatura dos 160 nomes para o Conselho. Estamos trabalhando bastante para isso, mas as restrições da pandemia dificultam um pouco”, disse o atual presidente, que planeja fechar a lista até o fim do mês.

A reportagem apurou que a chapa União Coxa precisa de apenas seis nomes para concluir seus candidatos ao Deliberativo. A expectativa é de que o registro seja feito no começo da próxima semana.

Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

A Coritiba Ideal também não terá problemas para confirmar o registro para o pleito. “Ainda não tem data, mas estamos próximos de fazer a inscrição”, afirmou Follador, que nessa semana recebeu o apoio do então pré-candidato Paulo Roberto Silveira, o Mago. O grupo liderado por Paulinho indicou 20 nomes no Conselho Deliberativo da Coritiba Ideal.

Renato Follador jogou no Coxa nos anos 1970. Foto: Antonio More/Arquivo/Gazeta do Povo

“Esta parceria visa acima de tudo unificar esforços para iniciar a transformação que o clube tanto precisa, de forma séria e pautada em um planejamento de médio e longo prazo”, informou Paulinho, em nota divulgada no início da semana.

