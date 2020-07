No jogo de ida, na Vila Capanema, o Coritiba levou a melhor e joga pelo empate. Foto: Divulgação/Coritiba

Mal o futebol paranaense voltou e Coritiba ou Paraná Clube podem ficar novamente mais um tempo sem jogar. Os dois se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h, no Couto Pereira, pelo duelo de volta das quartas de final do Estadual e só um deles seguirá adiante.

Como venceu o primeiro jogo por 1×0, na Vila Capanema, o Coxa tem a vantagem do empate. Para o Tricolor, só a vitória interessa. Se ganhar por um gol de diferença, leva a disputa para os pênaltis. Se ganhar por dois ou mais, avança para a semifinal, para enfrentar o Cianorte.

Por isso, a tendência é de um clássico aberto, com os dois times buscando o resultado. Após o confronto de domingo (19), o técnico do Alviverde, Eduardo Barroca, já havia alertado que não ia jogar na defensiva e quer a vitória.

“Estamos com a vantagem, mas isso não significa nada. É clássico, e clássico não tem favorito. Vamos jogar para conquistar mais um resultado positivo, e com fé em Deus alcançar nosso objetivo”, afirmou o atacante Igor Jesus.

Pelo lado paranista, não resta outra alternativa que não pressionar. E para isso, o goleiro Alisson aposta até no histórico do time antes da pandemia, quando conseguiu vitórias apertadas e reações importantes, como a virada por 3×2 sobre o Bahia de Feira, pela Copa do Brasil, quando perdia por 2×0 até os 41 do segundo tempo.

“Temos uma decisão pela frente e vamos dar o máximo para sair com a classificação, independentemente do tempo parado e do que aconteceu anteriormente. O nosso time quando foi posto à prova em situações difíceis teve bons rendimentos. Haja vista os jogos contra Bahia de Feira, Botafogo e Operário. Obviamente que por estarmos atrás no placar vamos ter que nos expor mais e lá atrás ter um nível de atenção muito alto”, disse o arqueiro à TV do Paraná Clube.

No entanto, o que pode fazer a diferença é o lado físico. Após quatro meses sem jogos, já são dois confrontos decisivos pela frente, o que pode pesar na reta final. Até por isso, possíveis mudanças nas equipes não estão descartadas.

No Alviverde, a novidade pode ser o goleiro Alex Muralha, que testou negativo para o coronavírus e está à disposição. No Paraná, a dúvida é o meia Renan Bressan, que deixou o primeiro clássico lesionado.

Transmissão

O jogo será transmitido de maneira exclusiva pela DAZN. A Tribuna acompanha o clássico em tempo real.

Ficha Técnica

PARANAENSE 2020

Quartas de final – Volta

CORITIBA X PARANÁ

Coritiba: Wilson; Natanael, Rhodolfo, Sabino e Willian Matheus; Nathan Silva, Gabriel, Thiago Lopes e Rafinha; Robson e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Thiago Alves (Renan Bressan); Marcelo, Mosquito e Raphael Alemão. Técnico: Allan Aal

Local: Couto Pereira

Horário: 21h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Victor Hugo Imazu dos Santos

