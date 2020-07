O meio-campo Renan Bressan ainda é dúvida no Paraná para a partida de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, contra o Coritiba, nesta quinta-feira (23), às 20h, no Estádio Couto Pereira.

O jogador sentiu dores musculares ainda no jogo de ida e acabou sendo substituído por Dudu. Por outro lado, o técnico Allan Aal conta com o retorno do meio-campo Thiago Alves, que cumpriu suspensão contra o Coxa.

Nesta terça-feira, o Paraná volta a realizar exames contra a Covid-19 em todo o seu elenco. O atacante Andrey, que testou positivo para o coronavírus, segue em isolamento e não encara o Verdão.

O Paraná deve ir a campo com Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Thiago Alves (Renan Bressan); Marcelo, Mosquito e Raphael Alemão.

