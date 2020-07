A Federação Paranaense de Futebol confirmou nesta segunda-feira os jogos de volta das quartas de final do Estadual. Assim como nas partidas de ida, não haverá público nos locais marcados.

Na quarta-feira, às 18h, no Estádio Olímpico, o FC Cascavel recebe o Rio Branco em um duelo que já está praticamente definido. No primeiro jogo, a equipe do oeste venceu por 3×0, em Ponta Grossa.

No mesmo dia, às 20h, o Operário enfrenta o Cianorte, no Estádio Germano Krüger. O Fantasma levou a melhor no primeiro confronto ao vencer por 1×0, no Albino Turbay.

Já na quinta-feira, às 18h, o Athletico recebe o Londrina, na Arena da Baixada. Caso o duelo termine empatado, a decisão será nas penalidades, já que as equipes empataram em 1×1 no primeiro jogo.

O clássico Paratiba acontece também na quinta-feira, às 20h, no Estádio Couto Pereira. O Coritiba levou a melhor no último domingo ao vencer o Paraná por 1×0, na Vila Capanema. Para se classificar, o Tricolor precisa levar a vitória por dois gols de diferença.

