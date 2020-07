O goleiro Alex Muralha pode ser a grande novidade do Coritiba para a partida contra o Paraná, nesta quinta-feira (23), às 21h, no Couto Pereira. O arqueiro testou negativo para o coronavírus após nova bateria de exames, nesta quarta-feira (22), e está à disposição do técnico Eduardo Barroca.

Muralha ficou de fora do jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense por ter dado positivo para a Covid-19. No entanto, o resultado foi de um teste realizado duas semanas atrás. O jogador, então, cumpriu o isolamento social e realizou o novo exame, que apontou imunidade.

Agora, a dúvida é se o goleiro começará jogando ou se Wilson seguirá como titular. Antes da pandemia, Muralha tinha sido o escolhido do treinador, porém por conta do isolamento ficou sem treinar e pode ter menos ritmo de jogo que o concorrente.

