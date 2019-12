Titular absoluto do Athletico nas campanhas históricas da Copa Sul-Americana, em 2018, e da Copa do Brasil, em 2019, e um dos ídolos da torcida, o volante Bruno Guimarães por pouco não acabou vestindo a camisa do rival Coritiba.

A história aconteceu em abril de 2017, quando ele estava prestes a assinar com o Furacão, e foi narrada pelo próprio jogador na gravação do programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, que vai ao ar às 21h30 deste sábado (14).

“Quando eu peguei o avião para ir pra Curitiba, estava com meu empresário. Aí entrou no voo o Alex Brasil, diretor de futebol do Coritiba. Ele chegou e sentou do lado do meu empresário, fui para a parte de trás do avião e eles ficaram conversando. Quando voltei, meu empresário disse que ele queria me levar para o Coritiba. Só que não tinha como, eu tinha dado a minha palavra. Eles tentaram me convencer, mas não tinha jeito”, relatou o jogador.

Na época, o Rubro-Negro só tinha um acordo verbal com o Audax, clube que revelou Bruno Guimarães, então com 19 anos. A partir da decisão do volante, que poderia ganhar quatro vezes mais no Coxa, ele passou a treinar no CT do Caju até a assinatura de contrato.

“Realmente houve esse encontro por acaso no voo. Como estava apenas apalavrado, o Alex Brasil tentou convencer o Bruno a ir para o Coritiba. Quando pousamos, apresentei tudo o que havia sido proposto. Disse que a decisão era 100% dele naquele momento. Depois, o Alex Brasil deu os parabéns ao Bruno por ter tanta personalidade com tão pouca idade”, confirmou o empresário do atleta, Alexis Malavolta.

Bruno acabou emprestado de graça ao Athletico por um ano. Em fevereiro de 2018, o clube comprou 70% dos direitos econômicos do atleta por R$ 800 mil. E o negócio só aconteceu porque Mario Celso Petraglia foi pessoalmente a Osasco para convencer o presidente do Audax, Mario Teixeira. O resto é história.

