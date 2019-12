O Coritiba está cogitando promover o auxiliar-técnico Mozart, 40 anos, para comandar o clube na próxima temporada. O ex-jogador Alex seria convidado para compor a comissão técnica. A informação foi dada pela Rede Coxa e confirmada pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

À reportagem, Mozart afirmou que ainda não havia sido procurado pela diretoria. “Ainda não fui convidado. Mas, faz cinco anos que espero por esse momento”, disse o treinador.



A ideia é apoiada pelo presidente Samir Namur e o executivo de futebol Rodrigo Pastana. O G-5, que também opina sobre o cargo, está bem dividido. Mesmo assim, a diretoria avalia se vale assumir o risco após a aposta frustrante em Sandro Forner, em 2018.



Com passagens pelas categorias de base e aspirantes, como treinador, Mozart é auxiliar fixo da comissão alviverde e tem sido elogiado pelo conhecimento e gestão do dia a dia. O profissional poderia ter Alex, que pendurou as chuteiras no Alto da Glória em 2014 e é seu amigo pessoal, para ajudar na missão.



Em contato com a reportagem, Alex disse que chegou da Turquia nesta sexta-feira (13) e que não foi procurado ainda. Por outro lado, o ex-atleta admitiu que aceitaria ouvir a proposta coxa-branca.



Alex tem feito cursos para ser técnico e está na fase final para tirar a licença B da CBF. Durante o curso, ele passou 40 horas no CT da Graciosa fazendo estágio neste ano. Ele concluirá a formação ainda em 2019.



A licença B garante ao profissional a condição de ser técnico em equipes de categorias de base. A licença A ou Pro dá a condição de treinar times profissionais, o que seria o passo seguinte do ex-craque alviverde.



Sem a renovação de Jorginho, o único nome unânime era o de Odair Hellmann, que acertou com o Fluminense e nem chegou a negociar. Eduardo Barroca, Enderson Moreira e Jair Ventura são outras opções discutidas.

