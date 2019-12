O Coritiba chegou às 11h05 deste domingo (1) em Curitiba após conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com um triunfo de virada sobre o Vitória por 2×1, no Barradão, em Salvador. Foi uma viagem desgastante, que partiu da Bahia no início da manhã, teve uma parada em São Paulo até o desembarque no aeroporto Afonso Pena. De lá, a delegação alviverde segue para o Couto Pereira – o estádio será aberto para os torcedores.

Mesmo sem previsão de carreata e com a concentração programada no Alto da Glória, cerca de 500 torcedores foram ao aeroporto, principalmente pais com crianças de colo. Eles foram chegando aos poucos e acabaram tomando o andar do desembarque no aeroporto de São José dos Pinhais. Os jogadores chegaram com uma camisa homenageando Dirceu Krüger, falecido poucos dias antes do início da Série B.

A volta à elite do futebol brasileiro foi conquistada após uma série de 13 partidas de invencibilidade. No sábado (30), o Coxa saiu atrás do placar com o gol de Anselmo Ramon para o Vitória. A virada veio no segundo tempo com dois gols de Wanderley, que entrou no lugar de Igor Jesus.

