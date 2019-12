Os torcedores do Coritiba que viram o acesso em Salvador, na vitória por 2×1 sobre o Vitória, não aliviaram as críticas ao presidente Samir Namur. A torcida presente no Barradão xingou o dirigente durante a festa com jogadores. Os torcedores também pediram a saída do diretor de futebol Rodrigo Pastana.

Este é o segundo ano de Samir Namur na presidência do clube. No ano que vem, ele encerrará o mandato, caso não se candidate à reeleição. Já Pastana foi contratado neste ano para montar o elenco, que acabou subindo para a elite do futebol brasileiro

Já o técnico Jorginho e os jogadores foram bastante exaltados. O goleiro Alex Muralha e os meias Rafinha e Giovanni foram os mais saudados pelos coxas-brancas.

Com a vitoria na Bahia, o Coritiba terminou a Série B na terceira posição. Também subiram Bragantino, Sport e Atlético-GO.

