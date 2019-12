Chegou ao fim o martírio da Série B para o Coritiba! Mas foi com sofrimento. Depois de sair atrás do placar, o Coxa virou e venceu por 2×1 o Vitória, neste sábado (30), no Barradão, sacramentando o retorno à primeira divisão depois de dois anos de angústia. O atacante Wanderley foi o herói do acesso, saindo do banco de reservas para marcar os dois gols.

Como o América-MG perdeu para o São Bento, o Coxa conquistaria o acesso mesmo se perdesse em Salvador. O Atlético-GO também não fez sua parte e ficou no empate com o Sport. Com isso, os goianos também subiram à elite, se juntando a Bragantino e o próprio Sport.

+ Confira como foi o jogo no Tempo Real da Tribuna!

O jogo refletiu a campanha do Alviverde sob o comando de Jorginho. Muita luta, disposição e bolas brigadas. Cerca de 200 torcedores atravessaram o país e marcaram presença em Salvador para incentivar o time, que até dominou a maior parte do tempo, mas passou sufoco.

O Vitória, que apenas cumpriu tabela, não aliviou. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, Anselmo Ramon abriu o placar. Livre de marcação, ele ainda teve tempo para marcar no rebote após Muralha defender o primeiro chute. Neste momento, o São Bento já vencia o América-MG por 2×0.

Já no segundo tempo, o atacante Igor Jesus se machucou e entrou Wanderley, o predestinado. O experiente atacante de 31 anos passou a temporada toda lesionado, mas se recuperou no final do ano e ganhou a confiança de Jorginho. Após uma boa jogada de Rafinha pela direita, Robson foi lançado em profundidade. Ele cruzou rasteiro na segunda trave e Wanderley empurrou para o gol, aos 15 do segundo tempo. Foi apenas o segundo gol dele no ano e o primeiro na Série B em oito partidas na temporada.

+ Confira a classificação completa da Série B!

O empate já era o suficiente para comemorar o acesso. Mas tinha mais Wanderley. Aos 31, ele foi lançado em velocidade, ganhou na corrida dos zagueiros e tocou na saída do goleiro Martín Rodriguez. Gol e muita festa de todos os jogadores. O Coritiba está de volta à Série A!

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 38ª Rodada

VITÓRIA 1×2 CORITIBA

Vitória

Martín Rodriguez; Van, Zé Ivaldo, Ramon (João Victor) e Thiago Carleto; Baraka, Romisson e Felipe Gedoz; Eron, Anselmo Ramon (Felipe Garcia) e Wesley.

Técnico: Geninho

Coritiba

Alex Muralha, Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Serginho, Juan Alano e Giovanni (Matheus Sales); Robson, Igor Jesus (Wanderley) e Rafinha (Fabiano).

Técnico: Jorginho

Local: Barradão (Salvador-BA)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

Gols: Anselmo Ramon, 47 do 1º; Wanderley, 15 e 31 do 2º

Cartões amarelos: Romisson (VIT); Robson, Giovanni, Juan Alano e Wanderley (COR)

Público pagante: 4.177

Renda: R$ 54.543