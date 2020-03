No próximo final de semana acontece o complemento da penúltima rodada do Campeonato Paranaense, que já pode definir todos os classificados para o mata-mata e também os rebaixados para a segunda divisão. A conta, para isso, não é tão complicada.

Até aqui, Athletico, Coritiba, FC Cascavel e Operário são os garantidos na próxima fase. O Furacão, aliás, terminará entre os quatro primeiros e terá, no mínimo, a vantagem de jogar em casa nas quartas de final. As outras quatro vagas ainda estão abertas, com todos os outros oito clubes ainda sonhando com a vaga.

Os que estão mais perto são o Londrina e o Rio Branco. O Tubarão avança com um simples empate com o FC Cascavel, fora de casa, enquanto o Leão da Estradinha já jogou nesta rodada e se classificará se Cascavel CR e Tricolor perderem seus jogos, contra Cianorte e União, respectivamente.

Já o Paraná, nono colocado, retorna ao G8 com um simples triunfo na Vila Capanema, uma vez que o sétimo e oitavo colocados se enfrentam.

União Beltrão é o lanterna do Estadual e pode ser rebaixado no final de semana. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

A situação de Toledo, PSTC e União Beltrão é um pouco mais complicada. Mesmo que vençam, não entram no G8 e, no caso dos dois últimos, podem não ter mais chances de classificação se o Cascavel CR ganhar.

Luta contra o rebaixamento

Porém, se perderem e o Toledo derrotar o Operário em Ponta Grossa, ambos estarão rebaixados para a segunda divisão. Por outro lado, o Porco, atualmente em nono, pode terminar a rodada na lanterna se perder e os dois adversários ganharem.

Além dos três, Cascavel CR e Paraná Clube também estão ameaçados pela degola. Em caso de tropeço dos dois e vitórias dos três últimos, os dois terminariam a rodada somente dois pontos à frente da ZR, restando apenas mais uma rodada.

