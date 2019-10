O Conselho Mundial de Boxe (CMB) reconheceu Eder Jofre como campeão mundial dos pesos galos, durante convenção anual da entidade em Cancún, no México. Presente ao evento, levando por Andrea, sua filha, o “Galo de Ouro” recebeu um cinturão especial e foi bastante aplaudido pelo público presente. Com isso, Eder, de 83 anos, passa a ser tricampeão mundial de boxe.

Após levantamento feito por Antonio Oliveira, genro de Eder Jofre, o Conselho Nacional de Boxe (CNB), por intermédio de sua presidente Geysa Caryny, levou até o conhecimento de Mauricio Sulaiman, presidente do CMB, que concordou em conceder mais um título para o ex-boxeador brasileiro.

O CMB reconheceu que Eder também mereça ser considerado campeão dos galos do CMB, assim como foi da extinta Associação Mundial de Boxe (NBA), com a vitória sobre o mexicano Joe Medel, em 12 de setembro de 1962, no Ibirapuera.

Em 1960, Eder foi campeão dos galos, ao bater o mexicano Eloy Sanchez, em Los Angeles. Em 1962, unificou os títulos, ao ganhar do britânico Johnny Caldwell, campeão europeu, no Ibirapuera. E em 1973, se tornou também campeão dos penas, ao derrotar o cubano naturalizado espanhol Jose Legra, em Brasília.