A seleção brasileira sofreu uma baixa de peso para a sequência do Mundial Sub-17, que está sendo disputado no País. Nesta quinta-feira, a CBF comunicou que o atacante Talles Magno não terá condições físicas de disputar a sequência do torneio por causa de lesão sofrida na última quarta, durante a vitória por 3 a 2 sobre o Chile.

No duelo válido pelas oitavas de final e disputado no Estádio Bezerrão, no Gama, Talles Magno se contundiu nos últimos minutos do segundo tempo. Levado a um hospital para realização de exames de imagem, ficou detectada uma lesão muscular no bíceps femural da coxa direita do vascaíno. Ele havia sido titular nos quatro jogos da seleção no Mundial Sub-17, com dois gols marcados.

A CBF, ao anunciar que Talles Magno não tem mais condições de atuar na sequência do Mundial, não detalhou o período que o atacante precisará ficar em recuperação, sendo que a decisão do torneio está agendada para 17 de novembro. Mas ele também deverá ser desfalque no Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Já nos acréscimos do duelo com o Chile, Talles Magno sentiu o incômodo ao dar um passe, caindo no chão. Ele deixou o campo, foi atendido, tentou voltar para a partida, mas não teve condições de seguir atuando, deixando a seleção brasileira com dez jogadores, pois as três substituições já haviam sido realizadas. Depois, foi visto chorando.

Sem Talles Magno, a seleção brasileira voltará a jogar na segunda-feira, pelas quartas de final do Mundial, a partir das 20 horas, no Estádio Olímpico de Goiânia. O adversário sairá do duelo entre Equador e Itália, marcado para as 16h30 desta quinta-feira, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Além de Talles Magno, Diego Rosa será desfalque do Brasil no duelo de segunda-feira, pois ele estará suspenso pelo segundo cartão amarelo recebido diante do Chile. Já Yan está novamente liberado para ser aproveitado pelo técnico Guilherme Dalla Dea após cumprir gancho.