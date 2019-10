Erros consecutivos contra Coritiba, Botafogo-SP e Cuiabá colocam em dúvida a titularidade de Kléver no Guarani. O goleiro, antes tido como peça-chave na arrancada do time sob o comando do técnico Thiago Carpini, pode perder a posição no duelo frente ao São Bento, no próximo sábado, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, a partir das 16h30. As opções da comissão técnica são Jefferson Paulino e Carlão.

Com o goleiro em ação na temporada (1.786 minutos), são 21 partidas, 18 gols sofridos, nove vitórias, quatro empates, oito derrotas e 49,2% de aproveitamento. Carpini, desde o início do trabalho, adota a meritocracia e a hierarquia como um dos pilares na tomada de decisão.

“A troca no gol tem de ser analisada durante a semana. Kléver é um jogador importante para nós, fez bons jogos. Ficou cinco partidas sem tomar gol. É claro que há todo processo do sistema defensivo e mais o mérito dele. Em alguns momentos, a falha acontece. Quando se erra ali atrás é crucial. Eu não responsabilizo ele. A responsabilidade é minha, pois sou eu quem escalo e escolho”, comentou Carpini.

Até por isso, a tendência natural é que, caso haja substituição, Jefferson Paulino seja o escolhido, haja vista ser o reserva imediato após a pausa para a Copa América. Carlão, cria das categorias de base e pedido por parte da torcida, deve seguir como suplente.

O terceiro goleiro ainda não recebeu nenhuma oportunidade como profissional, o que faz parte do conselho de administração querer evitar a exposição, até pelo momento de pressão dentro da temporada, marcada pela luta contra a zona de rebaixamento. Carpini também espera contar com Deivid, Igor Henrique e Lucas Crispim, com problemas musculares, para o embate diante do São Bento.