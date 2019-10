O Manchester City mostrou estar recuperado do baque pelo tropeço diante do Wolverhampton, na rodada anterior do Campeonato Inglês, e voltou a vencer, neste sábado, ao bater o Crystal Palace por 2 a 0, fora de casa. Os gols do time de Pep Guardiola foram marcados por Gabriel Jesus e David Silva.

Com a tranquila vitória, o atual campeão inglês retomou seu lugar na vice-liderança, agora com 19 pontos. Com cinco pontos de desvantagem para o primeiro colocado, o Liverpool, cabe agora ao time do norte da Inglaterra torcer para um tropeço do atual campeão europeu neste domingo, no clássico diante do Manchester United, para iniciar uma nova aproximação. Já o Crystal Palace, que faz um campeonato satisfatório até o momento para um clube mais modesto, termina o sábado na sexta colocação na tabela, com 14 pontos.

O primeiro gol do jogo deste sábado no Selhurst Park foi brasileiro, e com direito a uma marca expressiva. Gabriel Jesus anotou seu 50º gol com a camisa do Manchester City aos 38 minutos do primeiro tempo. Bem posicionado no lance, o atacante aproveitou cruzamento do português Bernardo Silva para marcar, de peixinho, e desfazer a retranca do time da casa.

Apenas dois minutos depois saiu o segundo. David Silva completou um belíssimo contra-ataque que começou com De Bruyne, passou por Jesus e Sterling antes de cair no pé do espanhol, que bateu de primeira para ampliar.

Na volta para o intervalo, o City, mesmo atuando com os improvisados Fernandinho e Rodri no miolo de zaga, pouco foi incomodado e até teve suas chances de ampliar, mas o placar final permaneceu o mesmo do primeiro tempo.

Com ânimo renovado na competição, o time de Pep Guardiola recebe o Aston Villa no próximo sábado, enquanto o Crystal Palace, no dia seguinte, encara o Arsenal fora de casa. Antes, na terça-feira, o Manchester City receberá a Atalanta pela Liga dos Campeões.