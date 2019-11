No duelo entre dois dos melhores armadores da NBA, o esloveno Luka Doncic deu um show em quadra para ajudar na vitória do Dallas Mavericks sobre o Houston Rockets de James Harden por 137 a 123, no ginásio Toyota Center, em Houston, pela rodada de domingo da temporada regular. Com 41 pontos, seis rebotes e 10 assistências, o europeu superou o “Barba”, que apesar de seus 32 pontos, 11 assistências e nove rebotes, não teve como evitar a derrota de seu time.

O aproveitamento dos arremessos de fora foi o fator decisivo para a vitórias dos Mavericks. Tim Hardaway Jr., com 31 pontos, e Kristaps Porzingis, com 23 pontos, 13 rebotes, 3 roubadas e 2 tocos, impressionaram entre os titulares. Nos Rockets, Russell Westbrook, com 27 pontos, e Clint Capela, com 21 pontos, 22 rebotes, 3 roubadas e 2 tocos, também se destacaram.

Na tabela de classificação, a vitória serviu para os Mavericks ultrapassarem o rival do Texas na Conferência Oeste. Com 11 triunfos e cinco derrotas, o time de Dallas assumiu a quarta colocação, empatado com o Utah Jazz, enquanto que os Rockets caíram para o sexto lugar, com o mesmo número de vitórias, mas seis derrotas. A liderança é do Los Angeles Lakers (14-2).

A rodada de domingo reservou outro “clássico”. No duelo dos times de Nova York, o Brooklyn Nets venceu o New York Knicks pelo placar de 103 a 101, no ginásio Madison Square Garden. O final do jogo acabou tendo um final eletrizante e a franquia visitante, que não pôde contar com o armador Kyrie Irving, teve seus titulares com pelo menos 12 pontos.

O destaque da partida foi Spencer Dinwiddie, que foi responsável por 30 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, e viu Jarrett Allen (18 pontos e 10 rebotes) e Taurean Prince (14 pontos e 11 rebotes) conseguirem um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos). Pelos Knicks, Marcus Morris brilhou com 26 pontos e quatro rebotes, recebendo ajuda de Julius Randle, que anotou 15 pontos, oito rebotes e quatro assistências.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Houston Rockets 123 x 137 Dallas Mavericks

New York Knicks 101 x 103 Brooklyn Nets

Washington Wizards 106 x 113 Sacramento Kings

Denver Nuggets 116 x 104 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 134 x 109 New Orleans Pelicans

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Detroit Pistons x Orlando Magic

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder