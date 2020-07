Antes previsto para voltar no próximo dia 15, o Campeonato Paranaense segue sem uma definição para a sua fase mata-mata ser disputada. No entanto, os clubes estão se mobilizando e querem uma reunião com o Governo do Paraná e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) para ainda esta semana para trabalhar uma nova data: dia 19.

publicidade

A pressa para a volta do Estadual se deve também ao fato de a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ter reforçado que as séries A, B e C do Campeonato Brasileiro devem começar nos dias 8 e 9 de agosto. Ou seja, para não afunilar ainda mais o calendário, a ideia é terminar o Paranaense antes de o Brasileirão iniciar.

Ou seja, restando ainda seis jogos, a data limite para que a competição acabe antes do torneio nacional começar seria justamente o dia 19, daqui 13 dias. Porém, alguns times já estão dispostos até a mudar o regulamento, que teria confrontos de ida e volta, para um confronto único.

De qualquer forma, a reunião com o governo não se dá apenas pela volta do Paranaense, mas também para que todas as equipes possam retomar os treinos presenciais em seus CTs.

+ Cristian Toledo: Campeonatos estaduais estão ameaçados. E não são os torneios deste ano

publicidade

Por conta do decreto do governador Ratinho Júnior, na última terça-feira (30), Athletico, Coritiba, Cascavel FC, Cianorte e Londrina foram proibidos de realizar atividades em seus centros de treinamentos. Apenas Operário e Rio Branco estavam liberados, uma vez que Ponta Grossa e Paranaguá não estão nas novas determinações.

Já o Paraná Clube também seguiu com sua rotina no CT Ninho da Gralha, uma vez que conseguiu uma liberação especial com a prefeitura de Quatro Barras, que tinha validade até esta segunda-feira (6). No entanto, o acordo pode ser prorrogado assim que o Tricolor apresentasse todos os testes realizados para o coronavírus.

Assim, a expectativa dos dirigentes é chegar em um acordo com governo, prefeituras e Sesa, dando garantias que o futebol pode ser praticado de forma segura, seguindo todos os protocolos, para que o Paranaense seja concluído dentro de campo.

+ Mais do futebol paranaense:

+ Paralisação do futebol tem impacto profundo nas categorias de base

+ Athletico tem maratona na volta do futebol; Coxa tem calendário mais enxuto

+ Enquete: Você é a favor da volta do Campeonato Paranaense?

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?