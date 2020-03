O Cianorte, quinto colocado na primeira fase do Paranaense, é favorável ao encerramento imediato do campeonato, mesmo sem um campeão definido. O torneio está parado desde segunda-feira (16) por causa da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o presidente Lucas Franzato, o Paraná tem oportunidade de se antecipar aos outros estados. “Aqui já estão definidos os clubes rebaixados e os classificados à Série D. Falta o título e os classificados para a próxima Copa do Brasil”, disse o dirigente.

“Daria para decretar encerrado campeonato sem homologar o campeão”, destacou ele.

De acordo com o presidente do Leão do Vale do Ivaí, o clube perderia a oportunidade de lutar por uma vaga na Copa do Brasil 2021. Mesmo assim, ele garante que o momento é de diálogo sobre o assunto e de repensar a real necessidade de se retomar a disputa.

Nesta semana, a parada do Estadual obrigou o Rio Branco a demitir toda a comissão técnica e suspender o pagamento dos jogadores por causa da falta de recursos causada pela parada do torneio.

“As novas informações dizem que em 20, 30 dias, toda a situação vai piorar. Então, talvez seja o momento para aproveitar a situação se entrar em algum tipo de consenso. Vamos ter que conversar, coisa que até agora não aconteceu. Nem com os clubes, nem com a Federação. Seria fundamental nessa hora… A Federação tem a faca e o queijo na mão. É hora de pensar no todo e dar o exemplo”, afirmou Franzato.

Em entrevista recente, Cury se posicionou contra o encerramento do Estadual sem jogos.

O Cianorte, que venceu os últimos três jogos que disputou no Estadual, enfrentará o Operário na quartas de final da competição. Antes da oficialização da parada do Paranaense, o time era o único que defendia rodadas com portões fechados.

