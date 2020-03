O Athletico colocou a Arena da Baixada e o CT do Caju à disposição do governo do Estado e da Prefeitura de Curitiba para o tratamento da população durante a pandemia do novo coronavírus.

Em nota oficial, divulgada nesta quinta-feira (19), o clube ressaltou que sua estrutura está disponível “para o uso que entenderem necessário, visando a vacinação e/ou tratamento de pessoas acometidas pelo covid-19”.

Athletico coloca à disposição das autoridades de saúde do Estado do Paraná e do Município de Curitiba a Arena dos Paranaenses e o CAT Alfredo Gottardi, para o uso que entenderem necessário, visando a vacinação e/ou tratamento de pessoas acometidas pelo Covid-19. #FuracãoEmCasa — Athletico Paranaense (de 🏠) (@AthleticoPR) March 19, 2020

A diretoria do Furacão ressaltou no comunicado que a reforma do estádio “teve a participação de recursos da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Paraná, em um acordo tripartite com o Club Athletico Paranaense”.

Veja a nota na íntegra:

O Club Athletico Paranaense segue monitorando a situação relacionada ao Covid-19, o novo coronavírus.

Em outros países, a pandemia tem levado sistemas de saúde ao colapso, impondo medidas como a construção de um hospital em apenas nove dias em Wuhan, cidade chinesa onde foram registrados os primeiros casos.

Na Itália, pela falta de leitos para internamento, médicos tiveram que optar por pacientes com maior probabilidade de recuperação.

Dado tal panorama pandêmico, o Club Athletico Paranaense, referência em estrutura no continente sul-americano, coloca à disposição das autoridades de saúde do Estado do Paraná e do Município de Curitiba a Arena dos Paranaenses e o CAT Alfredo Gottardi, para o uso que entenderem necessário, visando a vacinação e/ou tratamento de pessoas acometidas pelo Covid-19.

É de bom grado a recordação de que a reforma da Arena teve a participação de recursos da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Paraná, em um acordo tripartite com o Club Athletico Paranaense.

Portanto, cumprindo com sua responsabilidade social e reforçando o compromisso que sempre estivemos parceiros dos poderes públicos e do povo do Paraná, o Club Athletico Paranaense se põe à disposição, esperando que as medidas competentes e antecipadas já tomadas pelos governos do Estado do Paraná e Município de Curitiba irão controlar a contaminação.

Diretoria do Club Athletico Paranaense

