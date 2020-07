A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela desmembrada do Campeonato Brasileiro. A competição terá início no dia 8 de agosto e a última rodada será em 24 de fevereiro.

Ainda não foram definidos os dias exatos e nem os horários dos confrontos, mas o Athletico irá estrear contra o Fortaleza, fora de casa, enquanto o Coritiba recebe o Internacional. Os jogos podem acontecer nos dias 8, 9 ou 10 de agosto.

Na segunda rodada, o Furacão recebe o Goiás, enquanto o Coxa pega o Bahia em Salvador. As partidas estão marcadas para 12 ou 13 de agosto.

Os dois Atletibas estão marcados para a 10ª e 29ª rodadas. O primeiro, com mando do Rubro-Negro, será entre 12 e 14 de setembro, um sábado ou domingo ou segunda-feira. Já o do segundo turno, na casa alviverde, acontecerá só em 2021, entre os dias 9 e 11 de janeiro, também entre sábado, domingo e segunda-feira.

A despedida do Brasileirão será numa quarta-feira, quando o Athletico recebe o Sport e o Coritiba visita o Atlético-GO. Os horários dependerão de um acordo da CBF com as emissoras de televisão detentoras dos direitos de transmissão.

Datas ‘festivas’

Por conta da pandemia do novo coronavírus a temporada 2020 teve o calendário totalmente modificado, sem o intervalo do final de ano. Com isso, o Campeonato Brasileiro terá partidas próximas do Natal e do Ano-novo.

A 27ª rodada está marcada para ser realizada entre os dias 26 e 28 de dezembro, quando o Athletico recebe o Vasco e o Coritiba visita o Atlético-MG. Os primeiros jogos de 2021 acontecerão entre 2 e 4 de janeiro. Nesta rodada, o Coxa pega o Goiás em casa e o Furacão joga fora, diante do Botafogo.

Veja os primeiros jogos da dupla Atletiba:

1ª rodada (8, 9 e 10 de agosto)

Fortaleza x Athletico

Coritiba x Internacional

2ª rodada (12 e 13 de agosto)

Athletico x Goiás

Bahia x Coritiba

3ª rodada (15, 16 e 17 de agosto)

Santos x Athletico

Coritiba x Flamengo

4ª rodada (19 e 20 de agosto)

Athletico x Palmeiras

Corinthians x Coritiba

5ª rodada (22, 23 e 24 de agosto)

Athletico x Fluminense

Red Bull Bragantino x Coritiba

6ª rodada (29, 30 e 31 de agosto)

Atlético-MG x Athletico

Coritiba x Sport

7ª rodada (2 e 3 de setembro)

Athletico x Red Bull Bragantino

Botafogo x Coritiba

8ª rodada (5, 6 e 7 de setembro)

Vasco x Athletico

Coritiba x Atlético-MG

9ª rodada (9 e 10 de setembro)

Athletico x Botafogo

Goiás x Coritiba

10ª rodada (12, 13 e 14 de setembro)

Athletico x Coritiba

