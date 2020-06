A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nessa quinta-feira (26) que projeta o início do Brasileirão no dia 9 de agosto (domingo) e da Série B no dia 8 de agosto (sábado). Os campeonatos deveriam ter começado em maio, mas foram adiados por causa da pandemia do coronavírus. A informação é do site Uol.

publicidade

A data foi divulgada pela CBF em reunião com dirigentes de clubes das duas principais divisões do futebol brasileiro. Segundo o Uol, a data desagradou principalmente os clubes paulistas, que projetam o retorno do Campeonato Paulista apenas em agosto.

A ideia é que o Brasileirão comece mesmo antes do fim dos estaduais e seja mantido as 38 rodadas, com o final da competição ocorrendo em fevereiro de 2021. Porém, para se confirmar a projeção, será avaliado a situação da pandemia em cada região do país.

No Paraná, a expectativa é que o retorno do Estadual ocorra na metade de julho. O Athletico, no entanto, está proibido de treinar no seu centro de treinamento por causa de um decreto municipal. Paraná e Coritiba, que tem centros de treinamento na região metropolitana, seguem treinando.

Ainda segundo a nota divulgada pela CBF, dos 20 clubes do Brasileirão, apenas um não concordou em fora de sua cidade – em última instância, caso seu município não esteja liberado pela secretaria de saúde.

+ Mais do futebol:

publicidade

+ Coritiba e Rede Globo encaminham acerto para o Brasileirão 2020

+ Ex-jogador de Athletico, Coritiba e Paraná testa positivo para coronavírus

+ Sem clube, ex-Athletico treina por conta e aguarda chance no Brasil

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?