A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes do Brasileirão se reuniram virtualmente nesta sexta-feira (16) e resolveram adiar o debate sobre a possível volta das torcidas aos estádios nesta temporada.

Os clubes de São Paulo argumentaram que não poderiam colocar suas respectivas torcidas nos estádios por ordem do Governo Estadual. Sendo assim, o restante das agremiações optou por debater o tema somente quando todos os clubes puderem contar com seus torcedores nos estádios.

Clubes aprovam aumento no número de inscrições

Outro tema pautado na reunião era o aumento no número de inscritos no Brasileirão, que foi aprovado. Sendo assim, os clubes podem inscrever 50 jogadores. Anteriormente, era válido a inscrição de 40 atletas.

A medida é válida somente para a Série A.

Foi a terceira vez que os clubes se reuniram para debater sobre a volta da torcida aos estádios. Na última delas, houve até bate-boca envolvendo o presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, com o presidente do Federação carioca, Rubens Lopes. Ainda não há data para o próximo encontro, mas a tendência é que a conversa seja marcada para novembro. O Brasileirão 2020 vai até fevereiro do ano que vem.

