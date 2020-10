Formado nas categorias de base do Coritiba, o zagueiro Henrique Vermudt estreou pelo clube na vitória sobre o Palmeiras, na última quarta-feira (14), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão. Surpresa na escalação do técnico Jorginho, o cascavelense de 21 anos realizou um desejo pessoal após mais de uma década no Coxa.

“Desde os nove anos tenho esse sonho de fazer a estreia pelo meu clube de coração. Com certeza espero jogar muitas outras partidas, fazer bons jogos e criar mais uma parte de uma história aqui dentro do clube”, falou Henrique, que ressaltou o apoio recebido dos mais experientes do elenco, além do próprio treinador.

“O Jorginho me passou total confiança, conversou muito comigo, disse que confiava, acreditava e não tinha problema nenhum em me colocar para jogar. Isso me ajudou muito para ter confiança em campo, assim como meus companheiros Wilson, William Matheus, Sabino. Todos conversaram comigo e me deram força. Fizemos um jogo muito por conta disso”, ressaltou.

Vermudt foi o décimo jogador revelado no CT da Graciosa a entrar em campo na Série A. Antes dele, o lateral-direito Natanael, o volante Matheus Bueno, os meias Thiago Lopes, Yan Sasse, Guilherme Biro e Nathan e o atacante Pablo Thomaz também foram utilizados no campeonato. A conta ainda tem o atacante Igor Jesus, que foi negociado recentemente.

Henrique Vermudt estreou pelo Coxa contra o Palmeiras. Foto: Diego Marinelli/Coritiba

“Não poderia ser melhor, em jogo de Série A, contra um grande clube, em estádio top, ganhando e, principalmente, fazendo um bom jogo. Foi tudo maravilhoso”, comemorou o jogador, que ainda não sabe se segue entre os titulares para a partida deste sábado (17), às 19h, contra o Santos, no Couto Pereira.

“Estou muito tranquilo, se precisar jogar estou preparado, assim como estive no último jogo. Mas se for opção do professor eu não começar jogando, também estou com a cabeça tranquila, a decisão é sempre dele” completou.

