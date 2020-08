Vai começar o Campeonato Brasileiro! A Série A incia no sábado (8) e a primeira rodada terá sete partidas, já que três jogos foram adiados por causa das finais dos estaduais. Já a Série B começa nesta sexta-feira (7) e a rodada inicial será completa.

Para o início das competições, lançamos a votação com os palpites entre os jornalistas e colaboradores da editoria de Esportes da Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná. Quem serão os campeões? Os rebaixados? Quem vai para a Libertadores? E quem sobe para a Série A?

Participaram da votação os jornalistas: Adriano Ribeiro, André Pugliesi, André Ribas, Bárbara Hammes, Cristian Toledo, Daniel Malucelli, Diogo Souza, Fernando Rudnick, Juliana Fontes, Julio Filho, Luana Kaseker, Luciano Balarotti, Ricardo Brejinski e Robson Martins.

Vamos aos palpites:

Série A

Quem será o campeão?

Flamengo

*O Atlético-MG foi o único clube que também foi votado.

Quem vai para a Libertadores?

Atlético-MG (mais votado)

Internacional

Grêmio

Palmeiras

Corinthians

*Também foram votados: Athletico, São Paulo, Bahia e Red Bull Bragantino.

Quem será rebaixado?

Atlético-GO (mais votado)

Sport

Vasco

Goiás

*Também foram lembrados: Coritiba, Ceará, Santos, Botafogo, Fluminense, Red Bull Bragantino e Fortaleza.

Série B

Quem será campeão?

América-MG

*Também foram votados: Chapecoense, Cruzeiro e Ponte Preta.

Quem mais sobe?

Chapecoense (mais votado)

Ponte Preta

Cruzeiro

*Também foram votados: Vitória, Avaí, Operário, Náutico, Paraná, Figueirense, Cuiabá e Confiança.

Quem será rebaixado?

Sampaio Corrêa (mais votado)

Oeste

Confiança

Brasil de Pelotas

*Também foram votados: Botafogo-SP, CRB, Operário, Cuiabá, Juventude, Paraná, Guarani, Figueirense, Avaí, Cruzeiro e CSA.

