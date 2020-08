View this post on Instagram

É inacreditável e de uma mediocridade sem tamanho o tipo de coisa que leio a cada instante nas redes sociais. As críticas sobre meu desempenho são bem-vindas, falar sobre meu trabalho, meu futebol e as minhas perfomances são aceitáveis, mas infelizmente isso não acontece. Nós, pretos, não somos julgados pelo nosso desempenho, mas pela cor da nossa pele. Enquanto tratarem racismo como 'injúria racial' vamos continuar nessa. É crime. Tem que ser julgado e condenado, não tem outra opção. São 520 anos de história do Brasil, e 390 de escravidão, se você não enxerga um problema aí, alguma coisa tá errada. Chega de ser julgado pela minha cor, pelo povo que eu represento. E é aquilo que o Mano Brown falou, depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. Eu vou seguir lutando, e a cada partida vou seguir defendendo as cores do Athletico, e as cores do meu povo. Resistência!⚫️🔴