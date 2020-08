O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, criticou o Coritiba em sua conta pessoal no Twitter. De acordo com o cartola, a diretoria do rival apagou as luzes do Couto Pereira para que o Furacão não pudesse comemorar o tricampeonato do Paranaense, após o triunfo por 2×1, na quarta-feira (5), à noite.

Triste ver ações como a de ontem no CPereira, mandaram apagar as luzes todas do estádio para que o Furacão não pudesse comemorar a conquista inédita do TRI com iluminação! Eu sei que dói perder, que o fanatismo cega, porém foi mais uma partida, ninguém ganha sempre neste esporte! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) August 6, 2020

No entanto, no passado o dirigente rubro-negro também fez das suas para impedir a festa do rival na Arena. Em 2008, para a decisão do Paranaense, Petraglia proibiu que o Coxa levantasse a taça no gramado da Arena em caso de conquista, alegando possíveis problemas de segurança.

O Coxa saiu vencedor e a equipe improvisou um troféu para a comemoração (foto abaixo).

Arquivo/Gazeta do Povo

