O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, foi às redes sociais comemorar o título paranaense sobre o Coritiba. O dirigente, que na postagem também agradeceu aos profissionais envolvidos no retorno do futebol, definiu como “pombos sem asas” os gols de Khellven e Nikão nos acréscimos do Atletiba disputado no Couto Pereira.

“Quero agradecer a todos profissionais envolvidos nos trabalhos na volta do futebol em razão da pandemia! Também parabenizar ao nossos jogadores e comissão técnica pela conquista do tri histórico na casa do adversário com dois “pombos sem asas” nos golaços da vitória”, escreveu ele, em seu perfil no Twitter.

Quero Agradecer a todos profissionais envolvidos nos trabalhos na volta do futebol em razão da pandemia! Também parabenizar ao nossos jogadores e comissão técnica pela conquista do TRI histórico na casa do adversário com 2

“pombos sem asas” nos golaços da vitória! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) August 6, 2020

Em outra mensagem, Petraglia comentou sobre o restante da temporada do Furacão. O clube, além do Brasileirão, ainda disputa a Copa do Brasil, quando entrará nas oitavas de final e Libertadores.

Segundo ele, o tricampeonato estadual servirá de ânimo para a maratona de jogos que a equipe enfrentará enquanto está sendo remontada pelo técnico Dorival Junior.

“Estamos montando novo time com nossos meninos e contratações pela razão impossível segurar atletas com propostas milionárias”, completou.

A vitória do TRI nos trará mais força e ânimo para iniciarmos a maratona do calendário compacto da disputa da Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil! Estamos montando novo time com nossos meninos e contratações pela razão impossivel segurar atletas com propostas milionárias! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) August 6, 2020

