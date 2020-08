Pela segunda vez na sua história, o Athletico é tricampeão estadual. Com uma virada histórica, o Furacão bateu o rival Coritiba na decisão e manteve a hegemonia no estado nos últimos anos. O primeiro tri-paranaense havia sido de 2000 a 2002, conquistado pela geração que também levantou a taça do Brasileirão. Este foi o 26.º título do Estadual conquistado pelo clube.

Nos últimos três anos, o Athletico encheu a sala de troféus. Conquistou dois estaduais com o time de aspirantes, em 2018 e 2019, além da Sul-Americana e Copa do Brasil. Neste ano, iniciou o torneio regional com a equipe alternativa, mas a pausa ocasionada pela pandemia mudou os planos e o clube finalizou o Paranaense com o elenco principal.

Este é o primeiro título do técnico Dorival Junior pelo Furacão. O destaque do time na reta final foi Nikão, que conquistou seu segundo título estadual – o primeiro havia sido em 2016 – desde que chegou há cinco anos. Foi dele o segundo da partida, um golaço por cobertura, já nos acréscimos.

Nikão terminou na artilharia do torneio, empatado com os atleticanos Pedrinho e Guilherme Bissoli, além do atacante Lucas Tocantins, do FC Cascavel. Todos fizeram seis gols.

Além disso, a campanha serviu para dar opções ao treinador, que perdeu jogadores importantes no início do ano, como Bruno Guimarães e Rony. No time de aspirantes, os destaques na primeira fase foram o volante Christian e os atacantes Jajá e Pedrinho. O atacante Bissoli, escolhido pelo técnico para ser o camisa 9 no ano, também ganhou experiência.

Já para o Brasileirão, Dorival poderá contar com os reforços que chegaram depois do prazo de inscrição do Paranaense. O retorno mais aguardado é do atacante Walter, que atuou no clube entre 2015 e 2016. Também ficarão à disposição os zagueiro Aguilar, Pedro Henrique e Edu, o volante Richard e o atacante Geuvânio.

