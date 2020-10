Com muita tranquilidade e facilidade, o Brasil largou com uma goleada sobre a Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Apresentando um futebol ofensivo e pressionando, a seleção fez 5×0, com gols de Marquinhos, Firmino (duas vezes), Carrasco (contra) e Philippe Coutinho, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, e deixou uma boa impressão nesta volta após quase um ano.

O próximo desafio brasileiro nas Eliminatórias é diante do Peru, na terça-feira (13), às 21h, em Lima. Será o reencontro das duas equipes, que no ano passado se enfrentaram duas vezes na Copa América. E melhor para o time de Tite, que goleou por 5×0 na fase de grupos e na decisão, no Maracanã, ganhou por 3×1.

+ Confira todas as notícias do futebol paranaense!

O Brasil começou o jogo impondo um ritmo intenso. Desde os primeiros minutos se manteve no campo ofensivo, rondando o gol da Bolívia. Everton, Marquinhos e Neymar em pouco tempo desperdiçaram boas chances de abrir o placar.

A diferença na qualidade técnica era gritante. Com pouco mais de dez minutos, a seleção já havia trocado mais de 100 passes, enquanto os bolivianos apenas dois. Além disso, eram quase 90% de posse de bola. O resultado disso foi um gol saindo ao natural. Aos 15, Danilo cruzou pela direita e Marquinhos, de cabeça, mandou para as redes.

Com a vantagem, o domínio brasileiro se tornou ainda mais evidente, mas de uma forma mais tranquila, uma vez que a Bolívia sequer passava do meio-campo. A vitória já se mostrava desenhada e o Brasil facilmente trabalhava as jogadas, principalmente pelos lados do campo, com Danilo e Renan Lodi, ora com cruzamentos na área, ora com lançamentos para o meio.

E foi em uma dessas jogadas trabalhadas que veio o segundo gol. Em boa troca de passes, aos 29, Renan Lodi tabelou com Neymar, invadiu a área e cruzou rasteiro para Firmino só empurrar para dentro.

Com uma assistência e muita participação ofensiva, Renan Lodi foi um dos destaques da seleção. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

No segundo tempo, o Brasil manteve o mesmo ritmo – e o mesmo estilo de jogo – e rapidamente marcou mais um gol. Logo aos três minutos, Renan Lodi lançou Neymar, que, dentro da área passou para Firmino marcar de novo.

Com a vitória já definida, Tite aproveitou para testar peças na seleção, como Rodrygo, que pouco tempo depois que entrou participou do quarto gol da seleção. Aos 20, Coutinho fez boa jogada pela direita e cruzou. Rodrygo desviou de cabeça e a bola bateu em Carrasco, que acabou fazendo contra.

Sete minutos depois, Neymar entrou em velocidade na área, após passe de Renan Lodi, e cruzou com categoria para Philippe Coutinho, de cabeça, marcar mais um. A seleção tinha muita facilidade lá na frente e chegava na área a todo momento.

Tanto que o time jogava sem tirar o pé do acelerador e tentando vários tipos de jogadas, em passes rápidos, individuais, lançamentos, mas sempre intenso e buscando de preferência o lado esquerdo, com Neymar e Renan Lodi.

A entrada dos reservas deu ainda mais ritmo lá na frente, com gás novo e vontade de mostrar serviço pro técnico. Porém, os jogadores desperdiçaram boas chances e placar não foi alterado. Nada que fizesse falta diante da boa atuação.

Ficha técnica

ELIMINATÓRIAS

1ª Rodada

09/1/2020

Brasil 5×0 Bolívia

Brasil

Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (Felipe) e Renan Lodi (Alex Telles); Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho (Everton Ribeiro); Everton (Rodrygo), Neymar e Firmino (Richarlison).

Técnico: Tite

Bolívia

Lampe; Jesus Sagredo, Carrasco, Valverde e José Sagredo; Wayar (Zabala), Bustamante (Gonzales) e Arabe (Cardozo); Saldias (Céspedes), Bruno Miranda e Menacho (Jhasmani Campos).

Técnico: César Farias

Local: Neo Química Arena (São Paulo-SP)

Árbitro: Leodan González (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Richard Trinidad (URU)

Gols: Marquinhos, 15, Firmino, 29 do 1º; Firmino, 3, Carrasco (contra), 20, Philipe Coutinho, 27 do 2º

Cartões amarelos: Thiago Silva (BRA); Carrasco, Jhasmani Campos, Zabala, Céspedes (BOL)