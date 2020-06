Jogadores de Athletico, Coritiba e Paraná aderiram nesta terça-feira (2) a campanha Blackout Tuesday (Terça-feira do Apagão), em protesto contra a morte do americano George Floyd, asfixiado por um policial nos Estados Unidos, e do homicídio do menino João Pedro, assassinado por policiais no Rio de Janeiro.

Por meio de suas redes sociais, os atletas publicaram o “apagão” – conforme abaixo -, campanha criada por empresas do setor da música fora do Brasil. A manifestação tem como objetivo apoiar a comunidade negra em todo o mundo.

Pelo Athletico, nomes como Jandrei e Adriano publicaram a imagem. O goleiro Alex Muralha e os meias Giovanni e Giovanni Augusto, do Coritiba, também aderiram a campanha. No Tricolor, o lateral Hulk, o zagueiro Fabrício e o volante Kaio abraçaram a causa.

