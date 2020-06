O Paraná aguardava para a última sexta-feira a divulgação dos resultados dos exames contra o coronavírus em seu elenco e comissão técnica. Porém, até o fechamento desta matéria, no final da tarde desta terça-feira (2), o clube ainda não havia recebido o saldo dos testes.

A posição oficial do Tricolor é que o sistema está lento e por isso o treinamento dos atletas seguiu de forma online. A expectativa é que os resultados sejam todos divulgados nesta quarta-feira e o plantel retome as atividades presenciais no CT Ninho da Gralha.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná participa de campanha contra o racismo pelas redes sociais

+ Jogadores e presidente do FC Cascavel testam positivo para o coronavírus

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?