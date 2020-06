O Coritiba anunciou nessa terça-feira (2) mais uma ação para valorizar os sócios que seguem em dia com o clube mesmo sem jogos por causa da pandemia do novo coronavírus. Os associados terão direito a placas com seus nomes em um local no Couto Pereira.

A campanha, intitulada “Galeria que Nunca Abandona”, diz que terão direito à placa os sócios que permanecerem no clube até determinada data, o que estará no regulamento da promoção que será divulgado em breve. Os associados também poderão comprar uma placa idêntica para levar para casa.

“Este é um marco para nós e queremos que esses associados fiquem eternizados, são eles que estão conosco nesse momento difícil que estamos passando e têm que ser valorizados da melhor maneira possível”, disse o diretor de marketing do Coxa, Rafael Saling, ao site do clube.

O Alviverde já tinha anunciado outras promoções durante a pandemia para manterem seus associados. Uma delas é a possibilidade do torcedor utilizar 20% dos valor pago por mês em créditos na compra de produtos do clube.

