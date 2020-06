O Athletico pode negociar mais um jogador do elenco vitorioso da temporada de 2019. O meio-campo Léo Cittadini, 26 anos, está na mira do Valência, da Espanha, e pode ser o próximo a deixar o Furacão. A informação é do Fox Sports. A proposta gira em torno de sete milhões de euros.

Ao todo, desde o final do ano passado, 15 jogadores já deixaram o Rubro-Negro após uma temporada de destaque, principalmente por conta do título da Copa do Brasil. O último a se despedir do CT do Caju foi o zagueiro Robson Bambu, que fechou com o Nice, da França.

Contratado pelo Athletico no início de 2019, Léo Cittadini atuou em 38 partidas do clube e marcou seis gols – um deles na final da Copa do Brasil, contra o Internacional, em Porto Alegre.

O meia tem contrato com o Furacão até o final da temporada de 2021. Além do Valência, o Atlético-MG já havia sondado a situação do atleta. Porém, a prioridade do Athletico é negociá-lo com o futebol europeu.

