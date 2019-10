O Bayern de Munique precisou buscar a virada nesta terça-feira para vencer o Olympiacos por 3 a 2, na Grécia, e manter a campanha de 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Pelo mesmo Grupo B, o Tottenham reagiu na competição ao golear o Estrela Vermelha por 5 a 0, em Londres.

Com Philippe Coutinho e Thiago Alcântara entre os titulares, o Bayern levou um susto ao sair atrás no placar em solo grego. Aos 23 minutos, após cruzamento da esquerda, Youssef El Arabi cabeceou na segunda trave e mandou no canto esquerdo de Neuer, que chegou a fazer a defesa, mas já estava dentro do gol.

Mas o empate dos favoritos veio antes do intervalo, também em lance de levantamento na área. Aos 23 minutos, Thomas Müller pegou de primeira e acertou forte chute, defendido pelo goleiro grego. No rebote, porém, Robert Lewandowski não perdoou: 1 a 1.

No segundo tempo, o mesmo atacante voltou à carga aos 17. E Corentin Tolisso praticamente assegurou a vitória aos 30. Quatro minutos depois, o meia brasileiro Guilherme (ex-Corinthians) ainda anotou o segundo gol do time grego, mas não conseguiu evitar a segunda derrota do Olympiacos nesta fase de grupos.

Com três vitórias em três jogos, o Bayern soma nove pontos e segue na liderança da chave. Já o time grego tem apenas um, ainda em busca da primeira vitória. Ocupa a quarta e última vaga do grupo. Já o Tottenham chegou aos quatro pontos e ocupa a vice-liderança da chave.

Atual vice-campeão da Liga dos Campeões, o time inglês obteve seu primeiro triunfo nesta terça ao golear o Estrela Vermelha. Harry Kane e o sul-coreano Heung-Min Son marcaram duas vezes cada. E o argentino Erik Lamela anotou o outro gol da equipe de Londres. O brasileiro Lucas Moura não deixou o banco de reservas.

O Tottenham vinha de um empate com o Olympiacos e de uma dura derrota para o Bayern, por 7 a 2, na Inglaterra. O Estrela Vermelha, da Sérvia, soma três pontos e ocupa o terceiro posto da tabela.

VIOLÊNCIA – A partida disputada em Pireu, na Grécia, foi precedida de um confronto entre torcedores alemães e gregos. De acordo com a polícia local, quatro fãs do Bayern ficaram machucados. A briga aconteceu nas arquibancadas durante jogo entre as mesmas duas equipes, só que em confronto sub-19, em uma área de treino do Olympiacos. Ninguém foi preso. As autoridades locais não forneceram maiores informações sobre o estado de saúde dos torcedores.