A Austrália está classificada para as quartas de final da ATP Cup, após a vitória, por 3 a 0, neste domingo, sobre o Canadá, no Grupo F. Depois de bater a Alemanha no primeiro dia de disputa, os australianos superaram os canadenses.

O destaque foi vitória de Alex de Minaur sobre Denis Shapovalov, por 2 sets 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 6/2. No jogo anterior, o australiano John Millman, que substituiu Nick Kyrgios (machucado), bateu Felix Auger-Aliassime, por 2 a 0, com 6/4 e 6/2. Nas duplas, nova vitória da equipe da Oceania, com John Peers e Chris Guccione superando Auger-Aliassime e Adil Shamasdin por 3/6, 7/6 (7/3) e 10/8.

Os alemães se recuperaram, ao superarem os gregos por 2 a 1. Ao marcar 6/1 e 6/4, Stefanos Tsitsipas venceu pela quinta vez o alemão Alexander Zverev, que cometeu dez duplas faltas. O empate no triunfo veio com Jan-Lennard Struff, que superou Michail Pervolarakis (6/4 e 6/1).

A Alemanha obteve o ponto decisivo nas duplas, quando Andreas Mies e Kevin Krawietz, campeoões em Roland Garros, salvaram seis match points para bater Pervolarakis e Tsitsipas por 3/6, 6/3 e 17/15.

Em Perth, no Grupo D, a Rússia ganhou dos Estados Unidos por 2 a 1, ao vencer os dois jogos de simples. Karen Khachanov derrotou Taylor Fritz (3/6, 7/5 e 6/1), em 1h52 de jogo. Daniil Medvedev bateu o grandalhão John Isner em apenas um hora: 6-3 e 6/1. Na duplas, a única vitória norte-americana: Austin Krajicek e Rajeev Ram venceram Medvedev e Khachanov, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Outros resultados da ATP Cup: Itália 2 x 1 Noruega, Bulgária 2 x 1 Moldávia e Grã-Bretanha 2 x 1 Bélgica.