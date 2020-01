Atlético Mineiro e Grêmio confirmaram o favoritismo e avançaram às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada, nesta terça-feira. O clube alvinegro venceu o São Bernardo por 4 a 1, enquanto que a equipe gaúcha fez 4 a 0 na Chapecoense. Agora eles se enfrentam na busca por um lugar nas quartas de final.

No estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, o Atlético não tomou conhecimento do São Bernardo e venceu com gols de Calebe, três vezes, e Echaporã. Diogo descontou. Já Alisson, Vanderson, Wesley e Vitor marcaram no triunfo do clube gaúcho, em Mogi das Cruzes, no interior.

Na Arena Inamar, o Avaí derrotou o Água Santa de virada, em Diadema. Thiago e Coutinho marcaram para o clube catarinense, enquanto Rhuan fez para o time do interior paulista. O adversário nas oitavas de final sai do confronto entre Cruzeiro e Oeste.

Onze times já confirmaram presença nas oitavas. São eles: Avaí, Atlético-MG, Athletico-PR, Botafogo-SP, Corinthians, Grêmio, Internacional, Londrina, Mirassol, Red Bull Brasil e Taboão da Serra.

Confira os jogos desta terça-feira pela Copinha:

14h45

Grêmio 4 x 0 Chapecoense

Atlético-MG 4 x 1 São Bernardo

15h

Água Santa 1 x 2 Avaí

17h

Goiás x Palmeiras

19h

Coritiba x São Bento

19h15

Cruzeiro x Oeste

Itapirense x Vasco

21h30

São Paulo x Santa Cruz-PE