O Londrina segue o seu martírio na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão foi derrotado pelo Atlético-GO por 2×1, na noite desta terça-feira, em Goiânia, em jogo válido pela 33ª rodada da competição. Com o resultado, a equipe paranaense segue perto da zona do rebaixamento.

A partida foi movimentada no estádio Antônio Accioly. Somente no primeiro tempo, foram mais de dez lances de perigo. É claro que prevaleceu o domínio do Dragão. No entanto, o LEC também conseguiu criar. Higor Leite era o principal nome do Tubarão, principalmente, nas bombas de fora da área.

Já o time da casa teve as melhores oportunidades. O goleiro César fazia o impossível para salvar o Londrina. O camisa 1 chegou até a pegar um pênalti cobrado por Mike. O Dragão ainda carimbou a trave da meta alviceleste.

No segundo tempo não teve como se segurar mais. Logo no primeiro minuto, Aylon mandou de cabeça, a bola quicou e enganou a defesa do LEC. 1×0. O time da casa seguiu em cima e assustou o goleiro César com Mike soltando um petardo e Nicolas em um tiro cruzado.

O goleirão do Londrina ainda salvou no desvio de Mike de dentro da pequena área. O Tubarão foi reagir somente na reta final do jogo. Aos 42, o atacante Uelber desviou e o goleiro Mauricio Kozlinski aceitou. 1×1. No entanto, a parada complicou. Quatro minutos depois, o Dragão chegou ao gol da vitória, com Rodrigo Rodrigues. Na próxima rodada, o time alviceleste recebe o América-MG, no Café.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 33ª Rodada

ATLÉTICO-GO 2X1 LONDRINA

Atlético-GO

Mauricio Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas (Reginaldo); Nathan, Moacir (Rodrigo Rodrigues) e Jorginho (Matheuzinho); Aylon, Pedro Raul e Mike.

Técnico: Eduardo Barroca

Londrina

César; Raí Ramos, Dirceu, Augusto e Felipe Vieira; Matheus Bertotto (André Moritz), Germano, Matheus Neris e Higor Leite (Júnior Pirambu); Matheusinho (Uelber) e Léo Passos.

Técnico: Mazola Júnior

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Gustavo Marin Schier (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Gols: Aylon aos 1′ do 2ºT; Uelber aos 42′ do 2ºT; Rodrigo Rodrigues aos 46′ do 2ºT;

Cartões amarelos: Nathan, Gilvan (ACG); Dirceu, Matheusinho (LEC).