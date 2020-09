Por conta dos 50 anos da conquista do tricampeonato mundial da seleção brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) resolveu homenagear todos os jogadores que fizeram parte desta história. Atletas que foram campeões em 1958, 1962 e 1970 estão recebendo uma réplica da Taça Jules Rimet, que ficou com o Brasil em definitivo após o título no México.

Entre estes homenageados está José Ferreira Franco, o Zequinha, que foi reserva de Zito na Copa do Mundo de 1962, no Chile. O ex-volante fez carreira no Palmeiras, mas defendeu o Athletico entre 1968 e 1969. Ele acabou falecendo em 2009, aos 75 anos, mas, mesmo assim, não foi esquecido pela CBF.

Réplica da taça entregue aos jogadores. Foto: Arquivo pessoal

“A conquista de 1970 começou bem antes, em 1958, na Suécia. Passou pelo bicampeonato no Chile em 1962. Três grandes conquistas de times inesquecíveis, que deslumbraram o mundo. Três times de heróis”, diz parte da carta enviada pela CBF para os jogadores ou familiares.

Foto: Arquivo pessoal

