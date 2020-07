Capitão do Athletico, o volante Wellington despistou sobre a sua renovação de contrato após o empate sem gols com o FC Cascavel, na quarta-feira (29), no Olímpico Regional. Na ida, o Furacão havia goleado por 5×1 na Arena da Baixada.

“Tem conversas, mas a gente não definiu nada ainda”, declarou o volante em entrevista à DAZN, após o jogo.

Wellington tem contrato com o Furacão até dezembro de 2021. As negociações para a extensão contratual, por sua vez, se arrastam desde maio. A intenção do Rubro-Negro é renovar o vínculo até o fim de 2022.

Sobre a partida, o capitão atleticano elogiou a atuação contra o FC Cascavel. Segundo Wellington, mesmo com a elástica vantagem do jogo de ida, o time comandado por Dorival Júnior buscou nova vitória no interior.

“Evoluímos, tivemos tempo de trabalho para colocar o sistema de jogo do Dorival. A equipe mostrou muita determinação”, destacou. “A gente tentou o gol, acho que essa é a cara do Athleltico, dentro e fora de casa a gente busca o resultado”, complementou.

