FC Cascavel e Athletico ficaram no empate sem gols na noite desta quarta-feira, no Estádio Olímpico, em Cascavel, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Paranaense.

Com o resultado, o Furacão garantiu a vaga na final da competição, já que havia aberto 5×1 de vantagem no jogo de ida. Confira abaixo os melhores momentos da partida desta quarta-feira: