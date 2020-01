Destaque na vitória do Athletico por 3 a 1 contra o União, na estreia do Estadual, o atacante Pedrinho iniciou a temporada mostrando personalidade. O jogador fez dois gols e pretende estar no elenco principal após a competição.



“Quero dedicar aos meus pais. É um dia muito especial, nossa estreia, comecei com o pé direito e vencemos. Controlamos o jogo, campo pesado e difícil, mas finalizamos bem”, afirmou o jogador em entrevista à DAZN.

O camisa 9, que é acostumado a atuar pelos lados do campo, jogou como referência no time de aspirantes e deu bastante mobilidade ao ataque. E mostrou oportunismo. Ele acreditou em dois lances e, na pequena área, mandou para as redes, um em cada tempo.



Pedrinho marcou os primeiros gols em uma competição profissional, mas já tinha mostrado potencial no ano passado. Ele tinha marcado quatro gols, sendo dois no Brasileiro sub-20 e outros dois no Brasileiro de aspirantes. O desejo é continuar marcando para ter oportunidades com Dorival Júnior, no timer principal.

“Quero ir bem para o pessoal de cima ver e chamar para lá”, completou.



Criado no Osaco Audax e revelado no Oeste, Pedrinho ficou próximo de acertar com o Corinthians na metade de 2018 e o Furacão, em maio do ano passado, acertou o empréstimo até final de julho de 2021, com opção de compra e valores fixados. O contrato do atacante com o Oeste é válido até janeiro de 2024.

