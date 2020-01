San Juan, sábado à tarde, e a cidade fica praticamente fantasma. É difícil encontrar pelas ruas um dos 700 mil moradores da região. “Todo mundo está em casa com o ar condicionado ligado a esta hora. O calor nos mata aqui em San Juan” contou Bete, moradora da cidade que ao contrário da maioria, estava no Parque de Mayo dando uma caminhada.

Não é só o calor que faz com que todo mundo fique em casa à tarde, os moradores de San Juan ainda conservam o costume de tirar uma siesta após o almoço. Aquele descanso que faz com que boa parte do comércio fique com as portas fechadas entre às 13 e 17 horas.

O vendedor ambulante, Lucas, não quis saber de tirar uma siesta, quer aproveitar a presença do Boca, time com a maior torcida do país, para levantar uma grana. “A economia está ruim, então temos que tentar vender a qualquer hora”. Mas o local escolhido neste sábado, realmente, não deve receber muita gente. Bandeiras, chapéus e até uma réplica da Taça Libertadores expostos em frente a uma das bilheterias onde os ingressos do Torneio de Verão estavam sendo vendidos. Mas para amanhã, os ingressos físicos se esgotaram, compra agora, só pela internet. “Amanhã estarei em frente ao estádio, tentando vender mais um pouco”. Lucas é torcedor do Boca, mas não irá para a arquibancada, já que a prioridade é vender.

O confronto contra o Athletico coloca frente a frente dois times que se enfrentaram quatro vezes na Libertadores do ano passado. O Athletico venceu um jogo, o Boca três. Apesar dos jogos recorrentes, os torcedores do Boca em San Juan, conhecem pouco sobre El Paranaense. “Não conheço nada, não sei nem de que parte do Brasil é, só me lembro de que nos enfrentamos no ano passado” disse Jose Ibanchi, que amanhã estará na arquibancada. Ele garantiu o ingresso de forma antecipada e pagou 150 pesos o equivalente a 10 reais. O jogo terá transmissão do canal fechado TNT.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior deve colocar a campo Santos, Khellven, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Lucho González, Léo Cittadini e Canesin; Nikao, Vitinho e Breno Lopes.

Thiago Heleno deve voltar ao time. Foto: Albari Rosa/Arquivo/Tribuna do Paraná.

Ismael Olmedo, ainda está sem ingresso pro jogo, é mais um torcedor do Boca que se lembra dos confrontos do ano passado, mas que pouco sabe sobre o Athletico. Quando pergunto sobre as cores do time, com um ar de dúvida ele me diz “É um time branco e verde?”, sem ter certeza da resposta. Comentei que não, que essas são as cores do maior rival do Athletico, o Coritiba, que ele tampouco conhecia. No Parque de Mayo, Ismael estava jogando bola com um dos seus filhos. O Parque é um dos cartões postais da cidade. Morador de San Juan ele comenta que o Torneio de Verão é importante para a região. “Somos um dos principais destinos turísticos na Argentina, essa época do ano tem muitos turistas aqui, mas quase todos argentinos. Um torneio internacional é importante para que mais gente conheça San Juan”.

San Juan praticamente deserta. Foto: Raphael Sibilla.

O futebol não é o esporte número da região, aqui o ciclismo ocupa esse lugar. No próximo domingo (26), será dada a largada da 38ª volta de San Juan, uma das provas mais importantes da Argentina. Fernando Vega está treinando para a prova, mesmo debaixo do forte calor é preciso se preparar bem para os 8 dias de competição. Mas amanhã à noite irá dar uma pausa no ciclismo para ir ao Bicentenario assistir ao jogo do Boca e do Athletico. Não que Fernando seja um especialista no El Paranaense, mas entre todos os entrevistados foi o único que soube listar o nome de um jogador do Athletico. “É o time do Lucho, sei que ele joga no Paranaense”. Fernando também citou o Marco Rúben, que não está mais no clube, mas que será lembrado pelos torcedores do Boca e do Athletico por muito tempo. Afinal não é todo dia que um jogador faz 3 gols no Boca na Libertadores.

Neste domingo à noite termina a participação do Athletico no Torneio de Verão em San Juan. Uma vitória, seria mais um cartão de visita para que El Paranaense se torne ainda mais conhecido.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico entra para acervo inusitado de museu “escondido” no Bicentenário

+ Palmeiras entra na briga com o Corinthians por atacante Rony, do Athletico

+ Amistoso? Loucos pelo Athletico estão na Argentina pra empurrar o time